لماذا لا يشفى البعض من السعال بعد نزلات البرد؟..«الصحة» تجيب

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أسباب عدم شفاء البعض من السعال بعد الشفاء من نزلات البرد، موضحًا أنَّ الحالات تنقسم إلى فئتين، الأولى هم مرضى الحساسية، إذ يصابون بالسعال بسبب تحسسهم من العدوى الفيروسية مصحوبة بالتهابات في اليوم الثامن، ويمكن التغلب على هذا الأمر من خلال استخدام البخاخات وموسعات الشعب، لافتًا إلى أنَّ السعال يستمر لمرضى الحساسية، لأنّ الجهاز المناعي يحاول إعادة الشعب الهوائية إلى وضعها الطبيعي.

سبب عدم شفاء البعض من السعال بعد نزلات البرد

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ الفئة الثانية هم الأشخاص الطبيعيين، إذ يستمر السعال معهم بعد الإصابة بنزلات البرد، نتيجة لحدوث التهاب في الجيوب الأنفية، والتي تعمل على التسبب في إفرازات داخل الأنف الخلفية، وفي حالة استمرار السعال، يتطور الأمر إلى الفيروسات التنفسية التي تصيب الرئة، وتسمى بالالتهاب الشعبي، الذي قد يسبب السعال المتواصل حتى بعد الشفاء، وهو ما يطلق عليه «آثار رئوية لما بعد الإصابة»، ويتمّ التعامل مع الأعراض من خلال البخاخات وموسعات الشعب الهوائية أيضًا.

تحذير من علاج الحساسية دون الرجوع للطبيب

وأضاف المصدر أنَّه في حال شدة السعال يتم اللجوء إلى الطبيب، محذرًا من تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب، مبينًا أنَّ الوصفات المتداولة لها مضاعفات صحية على أجهزة الجسم.