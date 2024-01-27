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لينك التقديم في وظائف البريد المصري 2024.. تعرف على آخر موعد

كتب:

محمد سعيد الشماع
03:53 م | السبت 27 يناير 2024
البريد المصري

البريد المصري

أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب التقديم في وظائف البريد المصري التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخميس 18 يناير الجاري، أمام الراغبين في الحصول على تلك الوظائف، لذا تستعرض «الوطن» لينك التقديم في وظائف البريد المصري 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، وآخر موعد للتقديم.

آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري 2024

وحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن وظائف البريد المصري 2024 والتي يصل عددها إلى 900 وظيفة شاغرة، فإن آخر موعد للتقديم في الوظائف سيكون الأربعاء 31 يناير الجاري.

لينك التقديم في وظائف البريد المصري 2024

وعلى من يرغب في التقديم في وظائف البريد المصري 2024، عليه اتباع الخطوات التالية، أولاً الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط.

وبعد الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية، يتم اختيار وظائف البريد المصري من بين الوظائف المتاحة، والضغط عليها، ثم اختيار الوظيفة التي يرغب المتقدم في الالتحاق بها، ثم في الخطوة الأخيرة الضغط على أيقونة أسفل الصفحة «تقديم طلب».

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بقلم محمد سعيد الشماع