وظائف البريد المصري 2024.. أفعال خاطئة تعرضك لرفض طلب التسجيل

أيام قليلة وينتهي التقديم على وظائف البريد المصري 2024، حيث حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط التقديم على المسابقة، موضحًا أن التخصصات المطلوبة تتمثل في أخصائي بريد، ومهندس ميكانيكا سيارات، ومهندس ميكانيكا، ومهندس تشغيل وسائل النقل، وأخصائي مكتب بريد، ومهندس كهرباء، ومهندس تخطيط النقل وأخصائي خدمة عملاء.

وهناك ملاحظات يجب مراعاتها عند التسجيل للتقديم على وظائف البريد المصري 2024، والتي يمكن التقديم عليها من خلال بوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط هنا.

نصائح مهمة عند التقديم على وظائف البريد

ومن الملاحظات والخطوات التي يجب اتباعها عند التسجيل في وظائف البريد المصري 2024 وفق ما ذكر الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، ما يلي:

1- لا يجب البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة من صورة من بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، والموقف الخاص بالخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث، وصورة من المؤهل الحاصل عليه المُتقدم، وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

2- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

3- يجب أن تكون المستندات أصلية ملونة ففي حال مخالفتها لذلك سيتم رفض الطلب.

4- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب.

5- في حال عدم مطابقة المستندات التي سيتم تقديمها للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

6- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم الرفض.

7- إذا قمت بالتعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

8- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية التي تشمل التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص.

9- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

10- يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) وسيتم رفض الطلب في حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).