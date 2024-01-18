5 فرص للمهندسين ضمن وظائف البريد المصري 2024.. إليك التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة، فتح رابط موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024، ضمن حزمة الوظائف الحكومية التي وجه بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلف بها المركز للتنظيم والإدارة والإعلان عنها، وتضمنت هذه الوظائف، فرص في مختلف التخصصات والمجالات، وحصد المهندسون عدد من الفرص فيها.

وظائف البريد المصري 2024

قال الدكتور محمد عبدالغني عضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين لـ«الوطن»، إنَّ الهندسة تدخل في كل أمور الحياة، بسبب التخصصات المختلفة التي تدخل في عدد كبير من المشروعات أو المؤسسات الحكومية أو غير حكومية، لذلك من الصعب ألا نجد وظائف للمهندسين في كل المشروعات، أو أي مصلحة أو مكان أو من وجود المهندسين.

وأضاف أنَّ بعض الجهات من الممكن أن تلجأ لغير المهندسين، للقيام بوظائف المهندسين، وهذا يشكل خطورة كبيرة، لأنّه يشكّل خلل في الوظيفة لأن الذي يقوم بها غير متخصص، لذلك لا يجب على أي مؤسسة أن تستعين بغير المتخصصين.

فرص وظائف للمهندسين

ولفت عضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين، إلى أنَّ هيئة البريد المصرية أعلنت توافر فرص للمهندسين في الوظائف الجديدة التي فتحت باب التقديم لها، إذ تضمنت عددًا من التخصصات المختلفة يجب على المهندسين الاستفادة منها، وجاءت كالآتي:

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس كهرباء.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

شروط التقديم في وظائف البريد 2024

وجاءت شروط التقديم للمهندسين في وظائف البريد المصري 2024:

- أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم على الأقل «جيد».

- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها، كما يلي: مهندس: بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة أو مؤهل عال مناسب أو ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمض على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.

- أن يجتاز الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.

- أن يسدد مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة.

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