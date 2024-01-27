قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الضفة الغربية وتعتقل 20 فلسطينيا

أفادت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مدن ومناطق في الضفة الغربية، واعتقلت في بيت لحم والخليل ما لا يقل عن عشرين فلسطينيا ليرتفع عدد الأسرى المعتقلين منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 6302 فلسطيني تم اعتقالهم.

سقوط قسام ياسين شهيدا بقرية شرقي جنين

وأضافت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك سقوط لأحد الشهداء في قرية أبو ضعيف وهو الشاب قسام ياسين الذي يبلغ من العمر 27 عاما شمال شرقي جنين، بجانب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الفلسطينيين، و أن الأوضاع في الضفة الغربية تقترب من الغليان، حيث وقع إطلاق نار على حاجز بالقرب من بيت فوريك شرق نابلس ويتم تمشيط المنطقة الآن للبحث عن منفذي هذه العملية تأكيدًا على أن الضفة الغربية ليست بمنأى عما يجري في غزة.

مواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي

وتابعت:«السلطة الفلسطينية والخبراء صرحوا بأن ذلك يعطي منحنى بأنه سيكون هناك مواجهة أكبر بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرئيلي في الضفة الغربية»، مؤكدة أن ذلك سيعطى دائمًا إشارة على وجود مواجهة طالما أن الفلسطيني ليس حرا في أرضه وليس لديه حرية التنقل، نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وجعله محروما من حق تقرير المصير و إقامة الدولتين جنبا إلى جنب.