رغم قرار «العدل الدولية».. دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل الإبادة الجماعية في غزة

بعد ساعات من صدور قرار محكمة العدل الدولية بفرض التدابير الطارئة على دولة الاحتلال الإسرائيلي بحماية المدنيين في قطاع غزة، في القضية المتعلقة بـ«الإبادة الجماعية»، التي حركتها دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال، إلا أنها تستمر في عدوانها المتواصل ضد القطاع.

الاحتلال ارتكب 18 مجزرة في غزة

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ113 على التوالي، وخلال الـ24 ساعة الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة بحق العائلات في القطاع، وراح ضحيتها 174 شهيدًا و310 مصابين.

وبدأ الفلسطينيون في النزوح من خان يونس تجاه مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، نتيجة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الغربية والجنوبية بخان يونس بقصف مدفعي وغارات جوية كثيفة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

الهلال الأحمر يستهجن حصار الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه يستهجن حصار الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه لمستشفى الأمن ومقرات الهلال الأحمر في خان يونس، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف محيط مستشفى الأمل، مما يهدد سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى ونحو 7000 نازح لجأوا إلى المستشفى، كما طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لطواقمها الطبية والإسعافية بخان يونس جنوبي القطاع.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية قتل 11 فردًا من الفصائل الفلسطينية في خان يونس، واعتقلوا منذ صباح الجمعة، وحتى الآن 20 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات جنين، الخليل، نابلس، أريحا، رام الله، والقدس، وإلى جانب حملات الاعتقالات تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تحقيق ميداني مع الفلسطينيين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الوسعة في المنازل، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال، والمركبات، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 جريحًا، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.