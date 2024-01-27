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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن خطورة الأوضاع في مستشفى الأمل بخان يونس

كتب:

مريم جاد
03:44 م | السبت 27 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قالت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ الأوضاع بمستشفى الأمل في خان يونس خطيرة للغاية، وقوات الاحـتلال تهدد أطقمنا جنوبي القطاع، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت أن قوات الاحتلال تواصل قـصف مقار جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، والاحتلال أصدر قرارات إخلاء لمستشفى القدس و24 مستشفى أخرى في قطاع غزة.

وتابعت: أن مستشفى الأمل مقرنا بغزة وتضم 90 مصابا و100 كادر طبي و7 آلاف نازح، وهناك 30 مستشفى من أصل 36 بالقطاع خرجت عن الخدمة.

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بقلم مريم جاد