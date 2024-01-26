قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الضفة.. ضرب واعتقالات

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بالضرب على شابين فلسطينيين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحمت القوات قرية زبدة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق الفلسطينيين من حملة اعتقالات في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، طالبا فلسطينيا في الجامعة العربية الأمريكية بعد اقتحامها قرية عين قينيا غرب رام الله، واحتجاز مجموعة شبان.

وفي وقت سابق من اليوم، كررت «واشنطن»، مزاعمها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة لا أساس له من الصحة.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقالت المتحدثة الرسمية، تعليقا على قرار «محكمة العدل الدولية» بشان الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إن المحكمة اعترفت مبدئيا بأن أبعاد معاناة السكان المدنيين في القطاع تجعل من المبرر طرح مسألة الإبادة الجماعية.

الكويت ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

في الكويت، أعربت وزارة الخارجية، وفق لوكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، عن ترحيب بلادها بقرار «محكمة العدل الدولية»، القاضي بمطالبة «تل أبيب» باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، داعية في بيان، إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، فيما قال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إن القرار كشف عن عن الأعمال اللاإنسانية والوحشية التي ترتكبها إسرائيل

وأشار علوي، إلى أن القرار هو الأفضل، وشدد الرئيس الباكستاني، على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ خطوات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.