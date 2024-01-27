موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. الأول في 2024

أيام قليلة تفصلنا عن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، والذي يتم خلاله مناقشة أسعار الفائدة وتحديد سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، وذلك من خلال لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لذا تستعرض «الوطن» موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

وحسب الجدول المُعلن من جانب البنك المركزي المصري، فإن أول اجتماعاته سيتم عقدها 1 فبراير المقبل.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري في 2024

وأوضح البنك المركزي المصري، مواعيد اجتماعاته على مدار عام 2024، والتي جاءت كالتالي:

الاجتماع الأول: يوم الخميس المقبل الموافق 1 من شهر فبراير القادم.

الاجتماع الثاني: يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس المقبل.

الاجتماع الثالث: يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو المقبل.

الاجتماع الرابع: يوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو القادم.

الاجتماع الخامس: يوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر المقبل.

الاجتماع السادس: يوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر المقبل.

الاجتماع السابع: يوم الخميس الموافق 21 من شهر نوفمبر القادم.

الاجتماع الثامن والأخير: يوم الخميس الموافق 26 من شهر ديسمبر المقبل.