وزيرة السياحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي دمر المواقع التاريخية في غزة

قالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية من خلال تدمير المواقع الأثرية والتاريخية في قطاع غزة، مضيفة خلال لقاء مع وزير السياحة الإسباني جوردي هيريو في «مدريد»، إن عجلة القطاع السياحي الفلسطيني توقفت ما أدى إلى خسائر كبيرة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

سلطات الاحتلال تستولي على 76 دونما من أراضي بلدتين غرب بيت لحم

من جانبها، مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سريان قرار الاستيلاء على 76 دونما من أراضي بلدتي الخضر وبتير وقرية حوسان، غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ويوم الأربعاء المقبل، يجتمع «مجلس الأمن الدولي»، بطلب من الجزائر، وفق قناة «العربية» الإخبارية، للنظر في قرار «محكمة العدل الدولية» التاريخي، الذي دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة.

وفي جنوب لبنان، تجددت الغارات والقصف المدفعي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من البلدات بالمنطقة، فيما شيع «حزب الله» وأهالي قرى دير قانون النهر وطرفلسيه، ومجدل سلم وصديقين، 4 عناصر من «الحزب»، قتلوا جراء غارة إسرائيلية، أمس الجمعة، على منزل في بلدة بيت ليف، وفقا لما ذكره موقع«النهار» اللبناني.

ومساء اليوم، قال «حزب الله» في بيان، إن عناصره استهدفت بصاروخ «فلق 1» مقر ‏قيادة سريّة في ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة، مشيرا وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إلى تحقيق إصابة ‏مباشرة.