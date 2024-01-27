رئيس محكمة سابق: التعليق غير اللائق على «بوست» جريمة يعاقب عليها القانون

قال المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة سابق، والمحامي بالنقض، إن الإنترنت أصبح من أهم الالتزامات الأساسية في حياتنا، نظرا لاستخدامه طوال الوقت من خلال استخدام الموبايلات.

وأوضح «عبد الهادي»، خلال لقائه مع الإعلامية والفنانة نشوى مصطفى، ببرنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «ten»، أن الهدف من شبكة الإنترنت هو تسهيل حياتنا، ولكن مع تطور الإنترنت، وظهور العديد من «الابليكشن» بدأ بعض الناس يستغلون ذلك بشكل خاطئ.

وأضاف، انتشرت الكثير من الجرائم الإلكترونية بأنواع مختلفة، والبعض يرتكب جرائم على الإنترنت دون أن يعلم أنها جريمة يعاقب عليها القانون، مثل التعليق على «بوست» يعتبر سب وقذف أو تشهير ضد شخص.

ونصح المستشار رامي عبد الهادي الفتيات، بعدم نشر صورهن الخاصة على وسائل التواصل لعدم سرقتها واستخدامها.