3 تهم قانونية تنتظر مبروك عطية.. وقانون جرائم الإنترنت يحدد العقوبة «فيديو»

أكدت المحامية والحقوقية زينب خير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك عددًا من التهم القانونية يواجهها الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وذلك على خلفية تصريحاته بشأن مقتل الطالبة نيرة أشرف في حادث جامعة المنصورة، على يد زميلها أمام اسوار الجامعة أمس الأول.

السب والقذف في حق كل فتاة

وقالت المحامية زينب خير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدكتور مبروك عطية يواجه عددا من التهم أبرزها السب بحق كل فتاة وسيدة تخرج بدون ارتداء الحجاب، وقذف السيدات بالتشكيك في أخلاقياتهن، بما يهدد السلم والأمن الاجتماعي، ويطعن في سمعة وشرف سيدات مصر.

تصريحات مبروك عطية

وأضافت: كلامه فى الفيديو الذى تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى خرج عن اطار تحميل الجانى المسئولية، بل ألقى بالكارثة على الضحية التى فقدت حياتها، مستطردة: الدكتور مبروك عطية من خلال تصريحاته استباح دم كل امراة تسير بدون حجاب فى الشارع، ولو أُخذ بهذا الكلام فى ظل سيطرة بعض الأفكار الشاذة على بعض الشباب سنكون أمام مجزرة ليس ضحيتها فقط الطالبة نيرة أشرف، ولكن كل سيدات وفتيات مصر .

وشددت المحامية والحقوقية أن تهمة التحريض على العنف تنتظر مبروك عطية أيضا، خاصة بسبب عبارته «لو خرجتي من غير حجاب ولابسة البنطلون.. هيدبحك، هو ده الواقع»، مؤكدة أهمية التصدى لتصريحات الدكتور مبروك عطية والتى تهدد السلم والأمن الاجتماعي، وتشجع على جرائم القتل المنظمة.

مكافحة جرائم الإنترنت

ووفقا للقانون يواجه الدكتور مبروك عطية إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت، وتصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ويشار إلى أن المجلس القومي لحقوق المرأة وعدد من المنظمات النسائية قد أعلن احتجاجهن الشديد على تصريحات الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية واللغط المثار حول قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها .