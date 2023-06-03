حتى لا تتعرض للابتزاز.. 7 إجراءات لتحرير محضر أونلاين بسبب جرائم الإنترنت

شرح الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله، إجراءات تحرير محضر أمام مباحث الإنترنت عندما تتعرض للابتزاز أو المساومة من أشخاص لا تعرفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال يجب عليك في هذه الحالة تحرير محضرًا أمام الشرطة، حتى تتمكّن من الحفاظ على حقك القانوني، وأن وزارة الداخلية سهلت كثيرًا تلك الخدمة عن طريق أنلاين.

وأضاف الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ أي مواطن يقع ضحية لجرائم الانترنت من قبل أشخاص لا يعرفهم يجب عليه سرعة تحرير محضر بالواقعة أمام مباحث الإنترنت التي تضم مجموعة متخصصة من الضباط في التعامل مع مرتكبي تلك الجرائم، وسرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

إجراءات تحرير محضرأمام مباحث الانترنت

1- التوجه إلى وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية وتوجد في ميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية بالقاهرة الشخص بنفسه أو محاميه.

2- الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108.

3- يمكن الاستعلام عن البلاغات المحررة أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية من خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.

4- إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية من خانة «تسجيل دخول».

5- اختيار «إنشاء حساب جديد» ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

6- اختبار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية.

7- الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.

معلومات عن جرائم الانترنت

- تعد الجرائم الإلكترونية من الأشياء الحديثة التي يتعرض لها بعض المواطنين من خلال الإنترنت، نظرًا للاستخدام المفرط والهائل للإنترنت ونشر الخصوصيات ومشاركتها بين الناس.

- تعرضت بعض الفتيات إلى الابتزاز عن طريق الحصول على تلك الصور والتلاعب فيها والتهديد بإعادة نشرها مرة أخرة.

- يكون هدف المبتز أو الجاني الحصول على مقابل مادي لعدم النشر أو مقابل معنوي أو غرض غير أخلاقي.