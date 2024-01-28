كم يبلغ نصاب زكاة المال؟.. عضو كبار العلماء يوضح

يتسأل الكثير عن كيفية حساب زكاة المال بالجنيه 2024، حيث تعد أحد أركان الإسلام، لأنها رحمة تسود المجتمع، وزكاة المال على العموم مُتعددة، حيث يكون لكل نوع منها نصاب خاص، لكن بوجه خاص تتمثل في أموال التجارة، التي يخرج عنها 2.5% من الأموال، كما أنزل الله تعالى «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم».

عضو كبار العلماء: يختلف نصاب الزكاة في الزروع بحسب طريقة الري

وقال الشيخ محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك أنواع لزكاة المال منها زكاة الزروع التي تتمثل في قمح، الأرز، والذرة وغيرها من المزروعات التي تشرب المياه تكون عليها الزكاة العشر كامل بمعنى أن يكون من كل عشرة أرادِبُ يكون نصاب الزكاة إردب واحد أي 10% من المحصول، في حالة الري الطبيعي، وأما في حالة الري الصناعي، يكون نصاب الزكاة 5% من المحصول، حيث يبذل مجهود لنقل للري وكذلك تكلفة.

نصاب الزكاة والمقدار الواجب

أما في حالة الزروع من الفاكهة، أوضح عضو كبار العلماء أنه ليس هناك زكاة إلا في النقود فقط، حيث يبيع التاجر المحصول من الفاكهة، ثم يكون نصاب زكاة المال ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21، أو 595 جراما من الفضة، والقدر الواجب إخراجه، هو ربع العشر ما يعادل 2.5% من الأموال، ما يعني أنه على الألف 25 جنيها، بشرط أن يمر عام هجري على قيمة هذا المال، ولا ينقص عن نصابه، ويكون ملكا تاما مستقرا لصاحبه.

وأوضح أن ذهب المرأة الذي للتحلي، ليس عليه زكاة، وإنما الذهب بغرض الاستثمار والتخزين عليه زكاة، مضيفا أن زكاة المال تخرج لثمانية فئات، وهم الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، الأقارب، الغارمين، ابن السبيل، وفي سبيل الله، الأيتام من العائلة.