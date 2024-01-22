كل ما تريد معرفته عن نصاب زكاة المال.. النسبة والفئات المستحقة

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي فريضة على كل مسلم عاقل قادر مكلَّف، وتشمل زكاة المال جميع أنواع الأموال النقدية والعينية، سواء كانت ذهبًا أو فضة أو نقودًا ورقية أو أوراقًا مالية أو بضائع تجارية أو عقارات أو غيرها، وللزكاة معايير ومواصفات حددها القرآن الكريم وأهمها نصاب زكاة المال الذي يجب أن يعرفه كل مسلم تجب عليه الزكاة.

ما هو نصاب زكاة المال ؟

نصاب زكاة المال هو الحد الأدنى الذي إذا مرَّ عليه عام كامل وهي عند المسلم ولم تنقص وجب إخراج زكاة عنها، وقد قُدرت هذه القيمة بالذهب والفضة طبقًا لأحاديث رسول الله ﷺ، وهي ما يعادل: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا امتلك المسلم هذه القيمة أو أكثر منها لمدة عام وجب عليه إخراج الزكاة، وفقا لدار الافتاء المصرية.

شروط وجوب زكاة مال

لكي تجب على المسلم زكاة في المال، يجب توفر الشروط التالية، ومنها أن يكون مسلما فلا زكاة على غير المسلم، عاقلا فلا تجب الزكاة على المجنون، والبلوغ فلا تجب الزكاة على الصبي غير المميز، ملك بأن يكون المال ملكًا للمزكي ملكًا خالصًا، وليس عليه دين أو رهن واكتمل النصاب الشرعي، ومرور الحول بأن يمر على المال عام قمري كامل.

إخراج الزكاة

تخرج الزكاة عن المال على النحو التالي:

الذهب والفضة: تُخرج زكاة الذهب والفضة بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية في يوم الإخراج.

الأوراق المالية: تُخرج زكاة الأوراق المالية بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية في يوم الإخراج.

البضائع التجارية: تُخرج زكاة البضائع التجارية بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية في يوم الإخراج.

العقارات: تُخرج زكاة العقارات بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية في يوم الإخراج.

الجهات المستحقة للزكاة

الزكاة حق للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين وابن السبيل وأهل الرقاب والمؤلفة قلوبهم والمجاهدين في سبيل الله وابن السبيل.