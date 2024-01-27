جامعة كفر الشيخ تطلق أولى رحلاتها الطلابية إلى معرض الكتاب غدا

تطلق جامعة كفر الشيخ، غداً الأحد، أولى رحلاتها المجانية لطلاب الجامعة، إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، في إطار اهتمام إدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة.

فوج طلابي في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، إطلاق 6 أفواج طلابية من الجامعة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب مجانًا، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 5 فبراير 2024، ويضم كل فوج ما يقرب من 100 طالب وطالبة من المتميزين في الأنشطة، لزيارة الأجنحة المختلفة بالمعرض.

تنظيم زيارات طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

وكان رئيس جامعة كفر الشيخ، قد وجّه بتنظيم زيارات طلابية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي 2023 - 2024.