«سكان غزة».. من لم يقتله «القصف» مات بـ«الأوبئة»

كأن الجميع يستعد للموت.. فبينما ترتفع أصوات دانات المدافع والقصف الذى لا يتوقف تقريباً على كل شبر فى غزة، تطبق الأوبئة والأمراض المنتشرة الحصار على من بقى سليماً من أهالى القطاع، وخلال ذلك تظهر أطلال المبانى التى دمرها الاحتلال الإسرائيلى، ومن تحتها وفوقها أيضاً عشرات الجثث للشهداء، مما يزيد على المأساة مآسى أخرى.

لا كلمات تصف ما يحدث فى قطاع غزة الآن، فالأزمة غير مسبوقة، تجاوزت كل الأوصاف، بما فيها «الإبادة الجماعية»، والجميع فى القطاع الآن يتحدّث عن مصير لم يعد مجهولاً.. فمن لم يمت بالرصاص والقصف، فالفيروسات المنتشرة فى الجو لن تكون أكثر رحمة.

وتبدو الإحصائيات الواردة حول عدد المصابين بالأوبئة والأمراض المعدية صادمة وتثير رعباً.. وفى هذا الملف ترصد «الوطن» جانباً من المأساة الإنسانية التى تحدث الآن فى القطاع، من تفشى الأوبئة والأمراض ومحاصرتها لكل من يحاول الصمود والبقاء حياً.. ولا يواجهها سوى أطباء استنزفتهم ساعات العمل الطويلة وأفزعتهم المشاهد المروعة للمصابين ولم يعد صوت القصف مزعجاً بالنسبة لهم.