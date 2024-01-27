اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «سكان غزة».. من لم يقتله «القصف» مات بـ«الأوبئة» 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«السيسي» يوجّه برفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي

الرئيس: تحسين العملية التعليمية وربطها بسوق العمل واحتياجات التنمية المستدامة.. وتطوير المستشفيات الجامعية لتوفير خدمات علاجية حديثة للمواطنين

سكان غزة.. من لم يقتله «القصف» مات بـ«الأوبئة»

3 أطفال على كل سرير.. والتعقيم مستحيل وأكثر من 25 مؤسسة صحية أصبحت خارج العمل

«الصحة العالمية»: تزايد الإصابات بعدوى الجهاز التنفسي والإسهال والتهاب السحايا والجرب

إسرائيل تتجاهل «العدل الدولية» وتواصل إبادة الفلسطينيين

سقوط 174 شهيداً و310 جرحى خلال يوم واحد.. وقصف مدفعي مكثف على «خان يونس»

يوم حاسم لـ«الفراعنة»

مصر تواجه الكونغو الديمقراطية و«أبوجبل والنني وزيزو» بدائل للمصابين

«فيتوريا» يدرس نقاط القوة والضعف للمنافس ويحذر اللاعبين من الانخداع بنتائجه في المجموعات

«التضامن»: نبذل جهوداً مكثفة لإرسال المساعدات إلى غزة

مبعوث «الخارجية البريطانية»: نقدر دور مصر في إيصال المواد الإغاثية إلى الفلسطينيين

مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي

«إعلامي الوزراء»: «الضبعة» من أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014.. والأكثر أماناً في العالم

«الدولية للطاقة الذرية»: المشروع يُسهم في تحقيق أهداف التنمية ويوفر طاقة نظيفة

ثقافة.. فن.. ترفيه

400 ألف زائر في اليوم الثانى.. وإقبال على «ذاكرة الكتابة والذخائر وحكاية مصر»

عروض فنية وترفيهية وورش دعم نفسي لتشجيع الأطفال على القراءة

«التموين»: إنتاج 100 ألف طن سكر من القصب.. واحتياطى القمح يكفي 4 شهور

الصفحة الثانية

بعد 60 عاماً من الفكرة: مصر على أعتاب تحقيق الحلم النووي

«إعلامي الوزراء»: محطة «الضبعة» ضمن أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014.. وهي الأكثر أماناً في العالم.. و«الدولية للطاقة الذرية»: المشروع يُسهم في تحقيق أهداف التنمية ويوفّر طاقة نظيفة ويضاعف الاعتماد على المصادر منخفضة الكربون

المحطة صديقة للبيئة وتحافظ على البترول والغاز.. و«روس أتوم»: تُمكن مصر من تنويع مصادر الطاقة وتُحسّن الاعتماد على نظام الإمدادات الوطني

بدء اختبارات السمات الشخصية لمتقدمى شغل المناصب القيادية بـ«المحليات»

مصر وبريطانيا تنفذان تدريباً لمكافحة العبوات الناسفة

«التنمية المحلية»: نسعى لضخ عناصر جديدة من المتميزين القادرين على التفاني في خدمة المواطنين

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري الهندي «إعصار-2»

إزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي.. وحملات بـ«دمياط وزايد»

«الجزار»: نتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة لضبط العمران

الصفحة الثالثة

«سكان غزة».. من لم يقتله «القصف».. مات بـ«الأوبئة»

«الموت والجوع والمرض».. ثلاث مهلكات تواجه الأطفال داخل عنبر الطوارئ

3 أطفال على كل سرير.. والتعقيم «مهمة مستحيلة».. ومدير تمريض: أكثر من 25 مؤسسة صحية خارج العمل.. ومتحدث «يونيسيف»: الأوبئة تهدد حياة المدنيين

«الصحة العالمية»: تفشي الأمراض وانعدام الخدمات الصحية يهددان حياة السكان

د. فؤاد عودة: المستشفيات تحتاج 1000 شاحنة إغاثة طبية يومياً لمدة 6 أشهر

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 20% من سكان القطاع مصابون بأمراض معدية

«المنظمة»: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي

100 ألف حالة إسهال بين الأطفال.. وإصابات بالتهاب السحايا والطفح الجلدي والجرب والقمل وجديري الماء

الصفحة الرابعة

زحام بـ«الأهلي ومصر» على الشهادة الجديدة.. والحصيلة 471 ملياراً

عائد «البلاتينية» و«طلعت حرب» ينجح في جذب مدخرات قياسية خلال فترة وجيزة وسط توقعات بمزيد من الإقبال

«المركزي» يجتمع الخميس في أول اجتماعات «السياسة النقدية» خلال العام الحالي

«كريدى أجريكول» و«شنايدر» يفتتحان مشروعات التنمية في المنوفية

«إندرايف» تطلق الملتقى التوظيفي بالتعاون مع «التضامن»

خبراء: يجب إدراج كليات جديدة في تنسيق «مدارس We»

«شرف»: نسعى لتخريج طالب منضبط قوي في تخصّصه قادر على مواكبة التطور التكنولوجي

«الاتحاد المصري» يستعرض تأثير التكنولوجيا على إعادة التأمين

الصفحة الخامسة

«أرزاق» للتمويل متناهي الصغر تزاول النشاط في أول 13 فرعاً بـ10 محافظات

بنك التعمير والإسكان: ماضون في خطة التوسّع الجغرافي وتطوير الأعمال تماشياً مع سياسية «المركزى»

«البركة» يحصد جائزة «البنك الإسلامي الأسرع نمواً» لعام 2023

«غانم»: طرح منتجات وحلول مصرفية مبتكرة مرتكزة على دراسات وتحليلات متعمقة للسوق المصرفية

«التعاون الدولي»: برنامج جديد مع الاتحاد الأوروبي

«المشاط»: تنفيذ مشروعاته بواسطة شركات القطاع الخاص حتى 2027

«المالية»: الرقمنة الضريبية ساعدت على دمج الاقتصاد الموازي

CoorB للتكنولوجيا المالية تطلق أعمالها في 3 أسواق بالشرق الأوسط وقارة أفريقيا

«هنكل» تشارك في أنشطة ذوي القدرات الخاصة

الصفحة السادسة

400 ألف زائر لـ«المعرض» أمس.. و«الثقافة»: نُراهن على الجمهور

إقبال على إصدارات سلاسل «ذاكرة الكتابة» و«الذخائر» و«حكاية مصر» و«آفاق السينما» والدراسات الشعبية وكتب طه حسين وغيرها من السلاسل الإبداعية

عروض فنية وترفيهية لتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع.. ومبادرة «الثقافة والفن» توفر إصداراتها بـ20 جنيهاً للكتاب.. مواصلة الأنشطة التوعوية المختلفة من بينها التوعية بخطورة المخدرات وكيفية الوقاية منها

ضحى عاصي لـ«الوطن»: «معرض الكتاب» عيد حقيقي للمبدعين والناشرين

النائبة: البرنامج الثقافي تطور خلال السنوات الماضية والحدث خلق حالة إيجابية

مشاركة «النرويج» تقدم لنا نموذجاً جيداً لكيفية تعريف أنفسنا للآخر

«نهى»: محامون متطوعون للدفاع عن الأمهات في دعاوى النفقة

«يارا»: «فرحة الناس بتخلينا نتحمل الضغوط»

ورش واستشارات ودعم نفسى وتنمية مهارات الطفل والأم برعاية «القومي للمرأة» بالمجان

مبادرة «أرشيف مصوَّر» لصُناع الثقافة: خد صورتك واكتب اسمك «رقمي ومطبوع»

الصفحة السابعة

مراحل الحسم

لا مجال للتعويض منتخب مصر يواجه الكونغو الديمقراطية في دور الـ16.. تحديد بدائل الثلاثى المصاب.. و«ديسابر» يراهن على نجم بيراميدز

تعليمات «فيتوريا» البرتغالى يدرس نقاط القوة والضعف للمنافس ويحذر اللاعبين من الاستهتار

المنافس المنتظر منتخب غينيا الاستوائية يتحدى غينيا في لقاء تحت رقابة مصرية

رسالة «صلاح» قائد الفراعنة الغائب يدعم زملاءه ويواصل التأهيل من أجل المشاركة في نهائى البطولة

الصفحة الثامنة

«بيحب السقعة».. نصيحة «زهرة» في الشتاء: ازرعوا «نرجس»

مَن سيربح المليون؟.. «المشروع الوطني للقراءة» يشجع جمهور «المعرض» بمسابقة الـ30 كتاباً

«بنقدّر ظروفك» نسرين طافش «شعبية» لأول مرة

الدعم موصول.. لعب أطفال و800 وجبة يومياً من أهل سوهاج لغزة

إقبال استثنائي.. شباب «عيلة يونس» في خدمة زوار معرض الكتاب