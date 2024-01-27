الشباب والرياضة تنظم اللقاء الثالث للمؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل»

نظمت الإدارة المركزية لتنمية النشء بالإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، اللقاء المحلي الثالث ضمن اللقاءات المحلية للمؤتمر الوطني للنشء تحت شعار «بناء جيل» وذلك بمركز شباب أبنوب.

جاءت الفاعلية بحضور عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط «محاضر»، وأحمد عبد المذكور مدير إدارة النشئ.

غرس الانتماء للوطن

وتناول الدكتور محمد محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية موضوع المواطنة ومحاورها المتعددة في غرس الانتماء للوطن لدى الطلائع، باعتباره أحد دعائم بناء الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى شائعات وحروب الجيل الرابع.

4 جلسات نقاشية

وقال أحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة، إن المؤتمر يهدف إلى الاهتمام بالمرحلة العمرية من 8 إلى 18 عاما، والعمل على بناء وعيهم بصورة سليمة، بهدف خلق جيل واع بقضايا وطنه، قادر على مواجهة التحديات، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية.

وتتضمن الفعاليات 4 جلسات؛ لمناقشة المحاور الرئيسية للمؤتمر، والتي تشمل رؤية مصر 2030 وإنجازات الدولة المصرية، ودور النشء في المجتمع والتصدي للشائعات والقيم والمواطنة، بهدف رفع الوعي لدى النشء وبناء شخصية الإنسان المصري.