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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الرئيس السيسي يهنئ منتخب كرة اليد على فوزه بكأس الأمم الأفريقية

كتب:

محمد أبو عمرة
07:46 م | السبت 27 يناير 2024
الرئيس عبد الفتا ح السيسي

الرئيس عبد الفتا ح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

كما أشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني.

وقال أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجاً للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة.

كما أعرب الرئيس عن تمنياتيه بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات، من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم"

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