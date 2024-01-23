وزير الرياضة يهنئ أبطال منتخب اليد بالتأهل لكأس العالم

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخالص التهاني القلبية إلى الاتحاد المصري لكرة اليد وأبطال منتخبنا الوطني؛ بعد التأهل إلى كأس العالم ونصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، باكتساح أنجولا 37-25، اليوم.

رعاية الرئيس للبطولة الأفريقية لكرة اليد

أشاد الوزير بالأداء القوي والرجولي من أبطال اليد خلال مباريات بطولة أمم أفريقيا لليد، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأهل مصر و4 منتخبات لبطولة العالم لليد

تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، فوزا مهما على نظيره الأنجولي بنتيجة 37-25، بدور ربع النهائى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ليتأهل إلى المربع الذهبي وبطولة العالم 2025.