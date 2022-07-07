انطلاق بطولة الأمم الأفريقية لليد بمشاركة 13 منتخبا 9 يوليو

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ25 للرجال «مصر 2022»، خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو، على صالتي مجمع الدكتور حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

مشاركة 13 منتخبا أفريقيا بالبطولة

يشارك في البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر- المغرب- الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر- الجابون- غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس- الرأس الأخضر- نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا- الكونغو الديمقراطية- السنغال- زامبيا.

جدير بالذكر، أن المنتخبات الخمسة الأوائل في ترتيب البطولة ستتأهل مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.

ويسجل المنتخب المصري لكرة اليد، مشاركته رقم 23 في البطولة القارية التي يحمل لقبها الأخير.

7 ألقاب نصيب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا لليد

سبق وأن توج منتخب مصر لكرة اليد بـ7 ألقاب من بطولة كأس أمم أفريقيا، أعوام 1991-1992-2000-2004-2008-2016-2020.

وشهدت نسخة 1991 التي استضافتها مصر أول لقب أفريقي لمنتخب مصر، أثر الفوز على الجزائر في المباراة النهائية، قبل أن يحصد ثاني ألقابه علي حساب تونس في نسخة 1992 التي أقيمت في ساحل العاج.

وحصد منتخب مصر ثالث ورابع ألقابه في نسختي 2000 -2004 علي الجزائر، قبل أن يتوج الفراعنة بلقب نسخة أنجولا 2008 علي حساب تونس، وعاد الفراعنة لرفع الكأس عام 2016 قبل لقبه الأخير في نسخة 2020.

وناشد الكابتن محمد الألفي المدير التنفيذي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 25 الجماهير المصرية، بدعم البطولة والتنظيم المصري وتشجيع الفراعنة بشكل خاص، مؤكدا أنها كلمة السر في النجاح ودعم منتخبنا الوطني في المشوار الأفريقي، من أجل الحفاظ على اللقب والتتويج بالبطولة.

وأكد الألفي، أن اللجنة المنظمة تواصل العمل ولا تعرف معنى الراحة، من أجل تنظيم يليق بقيمة مصر التي أصبحت قبلة الأحداث الرياضية الكبرى في ظل التعاون الكبير والدعم الهائل من وزارة الشباب والرياضة ورجالها، بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي.