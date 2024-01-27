القناة الجزائرية الأرضية تحسم الجدل وتزف بشرى سارة قبل مباراة مصر والكونغو

في مباراة ساخنة وحاسمة، يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم، غدًا الأحد، أمام نظيره الكونغو، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تُقام في كوت ديفوار حاليًا وحتى يوم 11 فبراير المقبل، لذا ومع انتظار جماهير الكرة المصرية وعشاق الساحرة المستديرة لانطلاق المباراة، يمكن توضيح موقف القناة الجزائرية من نقل أحداث اللقاء.

موعد مباراة مصر والكونغو

من المقرر أن يشهد ملعب «لاورينت بوكو» إقامة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، غدًا الأحد، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات «beIN Sports»، بتعليق من علي محمد علي.

وبينما يترقب عشاق الساحرة المستديرة وكل متابعي البطولة القارية مباراة مصر والكونغو في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، أكدت القناة الجزائرية نقلها لأحداث مباراة مصر والكونغو، من خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «تتابعون يوم الأحد مباشرة وحصريا وبتقنية عالية الوضوح FULL HD على القناة الأولى الجزائرية ثمن نهائي كأس افريقيا الذي يجمع بين المنتخب المصري الشقيق ضد نظيره الكونغولي على الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي».

خطوات إدخال شفرة القناة الجزائرية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ويمكن مشاهدة مباراة مصر والكونغو على القناة الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، ولكن بعد إدخال شفرتها، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في:

1- استخدام الريموت للدخول إلى القائمة.

2- الضغط على أيقونة «الإعدادات».

3- كتابة الرقم السري «0000»، أو «1111».

4- إدخال رمز فك الشفرة التالي «110000000000».

ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

ويمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأفريقية ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- استخدام الريموت والنقر على زر Menu أو القائمة.

2- الضغط على كلمة خيارات أو Options.

3- الضغط على تثبيت أو Installation.

4- يُفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

5- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

6- كتابة التردد التالي: 11680.

7- اختيار التردد الأفقي H.

8- اختيار معدل الترميز 27500.

9- الضغط على «Ok».

10- بعد الانتهاء يتم الضغط على حفظ أو Save.