«هيجيب جون».. عبير فؤاد تكشف عن نجم مباراة مصر والكونغو

يلتقي منتخب مصر مع الكونغو غدًا، في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهناك بعض التوقعات التي أوضحتها عبير فؤاد خبيرة الأبراج لـ«الوطن»، عن رجل المبارة الذي يمكن أن يحقق الهدف خلال اللقاء المنتظر، وهو مصطفى فتحي.

ولد مصطفى فتحي في 12 مايو، وهو من مواليد برج الثور، ومن المتوقع أن يحرز الهدف خلال مبارة منتخب مصر مع الكونغو، لأن القمر في برجه، ما يمكنه من السيطرة على المواقف، التي ستحدث داخل المباراة، بحسب عبير فؤاد: «ده طبعًا ممكن يجيب جون، لأن عنده حسن تصرف، هيخليه متميز جدًا».

سيطرة مصطفى فتحي على أرض الملعب

من المتوقع أن يسيطر اللاعب مصطفى فتحي على أرض الملعب، لأن عطارد موجود في وضع داعم له، بالإضافة إلى كوكب المريخ، الذي يجعله مصر على تحقيق الهدف: «إن شاء الله مصطفى فتحي يحقق الهدف، كفاية إن القمر موجود في البرج بتاعه، ودا هيساعده جامد على تحقيق الهدف».

مصطفى فتحي لاعب محظوظ

تتوقع عبير فؤاد أن مصطفى فتحي سيكون لاعبًا محظوظًا خلال هذه المباراة، ومن المتوقع أن يحقق الهدف بسهولة، ويعتبر «زيزو» من الأشخاص المحظوظين، ويمكن أن يحقق هدفًا أيضًا.

تغييرات جديدة في منتخب مصر

وأصيب عدد من اللاعبين في منتخب مصر، خلال المبارايات السابقة، ما جعلهم غير قادرين على استكمال المباريات القادمة، حتى يتم تعافيهم من إصاباتهم، وستشهد المباراة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، تبديلات وهي محمد أبو جبل بديلًا لمحمد الشناوي، ومحمد النني بديلًا لعاشور، وأحمد مصطفى زيزو بديلًا لمحمد صلاح.