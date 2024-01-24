محتجزة إسرائيلية تكشف تفاصيل لقائها مع يحيى السنوار: «لوح لي بخفة»

وسط مطالبات بالإفراج عن المحتجزين الإسرائليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والحديث عن مشاورات بشأن هدنة إنسانية جديدة، خرجت محتجزة إسرائيلية، تم الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت في نوفمبر الماضي، في قناة تلفزيونية إسرائيلية، تتحدث عن تفاصيل لقائها مع يحيى السنوار، القيادي بحركة «حماس»، الذي يُعد المطلوب الأول للاحتلال الإسرائيلي.

ماذا قالت المحتجزة الإسرائيلية عن السنوار؟

وبحسب ما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، تحل المحتجزة الإسرائيلية السابقة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، «أدينا موشيه»، والتي تم إطلاق سراحها منذ فترة، ضيفة على قناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، للحديث عن الفترة التي قضتها وهي محتجزة في قطاع غزة، ولفتت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن تكشف «أدينا» عن تفاصيل لقائها مع القيادي في حركة «حماس»، يحيى السنوار.

ووفقاً للفيديو الدعائي، قالت «موشيه»: «جاء السنوار إلينا، وكان سعيدًا للغاية. ولوح لنا مودعًا، وسألني بخفة: كيف حالك؟».

من هي المحتجزة الإسرائيلية أدينا موشيه؟

وتابعت المحتجزة الإسرائيلية في حديثها: «لقد صورت كل شيء بعيني، أحصيت السلالم، أحصيت الأرضيات، أحصيت كل شي».

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن «أدينا موشيه»، 72 عاماً، من سكان مستعمرة «نير عوز» في غلاف غزة، جرى احتجازها على يد الفصائل الفلسطينية ضمن عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي، وقد قُتل زوجها «سعيد موشيه» في الهجوم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عائلة «موشيه» تعرفت عليها بعدما ظهرت في مقطع فيديو، برفقة اثنين من الفصائل الفلسطينية، وهي على متن دراجة نارية.