ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، عدة حملات مكثفة لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز، تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام.

حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية

وأكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، أن إدارات التموين الفرعية شنت تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية، عدة حملات بمناطق وأحياء الإسكندرية المختلفة، أسفرت عن تحرير 66 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 20 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وكذلك تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، كما تحررت 3 محاضر أخرى عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

حملة في المنتزه

وأضاف إن إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة وإشراف أحمد علي، رئيس الرقابة شنت عدة حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن الآتي:

- تحرير 44 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 18 محضر خبز ناقص الوزن

- تحرير 3 محاضر لبقالين تموين مخالفين

- تحرير 5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 20 محضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 14 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرار النيابة

إدارة تموين وسط

كما نظمت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة وإشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، عدة حملات أخرى في نطاق الإدارة، أسفرت عن:

- تحرير 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين بيع سكر بسعر أزيد

- تحرير 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 3 محاضر امتناع عن بيع سجائر

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق

- تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

حملة بالعامرية

وأكد المهندس محمود القلش، تنظيم إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، عدة حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن:

- تحرير 20 محضرا لمخابز بلدية - مخالفة منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 4 محاضر تبديد مضبوطات

- تحرير 3 محاضر اعدام مضبوطات

- تحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق

- تحرير 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة

غرب والجمرك

ونظمت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني الجزار رئيسة الرقابة، عدة حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن:

- تحرير 14 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر

- تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 14 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.