ضبط 13 مخالفة خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشيخ، من ضبط 13 مخالفة تموينية، وتلاعب في الأسعار.

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الشيخ، استمرار الحملات التموينية في شتي ربوع قرى ومراكز المحافظة، للضرب بيد من حديد على أي فرد يتلاعب في أسعار السلع الغذائية، أو تخزين السلع بهدف الاحتكار، من قِبل بعض التجار.

ضبط 13 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة

وأوضح «عماد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، تمكنت من ضبط عدد 13 مخالفة تموينية متنوعة، ما بيت حالات غش تجاري، وتلاعب بأسعار السلع، وحجب أخرى، ونقص في وزن رغيف العيش البلدي المدعم، وذلك داخل عدد من الأسواق العامة والمتاجر.

حملات على مدار اليوم لحماية المستهلك

وأشار إلى أن الحملات التموينية بالمحافظة، تهدف في المقام الأول لحماية المستهلك، من جشع بعض التجار، وتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة دون أي تلاعب في أسعارها، وكذلك متابعة وتفتيش مصانع بيع الألبان، واللحوم، والأسماك المجمدة، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من أي حالات غش تجاري.