بحضور إعلاميين وسفراء.. توقيع كتاب «جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة»

أقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55، اليوم السبت، حفل توقيع كتاب «جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة»، للكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية أحمد إمبابي، صادر حديثاً عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع الدولي.

نخبة من الدبلوماسيين وكبار الكتاب

شارك في حفل التوقيع اليوم، نخبة من الدبلوماسيين وكبار الكتاب والإعلاميين من مصر والسودان وجنوب السودان، وكان من أبرز الحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة.

وقال الدكتور محمود مسلم، إن الحوار الذي دار خلال ندوة توقيع كتاب «جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة»، يؤكد عمق الكتاب وثراءه والجهد المميز والنوعي المبذول فيه، من قبل الكاتب أحمد إمبابي.

فيما أكد الكاتب الصحفي أحمد إمبابي، أن كتابه هو جهد بشري ورؤية قابلة للنقد والاختلاف، قائلاً: «هذا الكتاب لم يتبنى أي رؤية أو رواية وتحريت فيه الدقة والحيادية طوال الوقت».

زيارات عديدة للسودان شمالاً وجنوباً

وأضاف «إمبابي»، في تصريحات خاصة لأ«الوطن»، أن فكرة الكتاب بدأت منذ سنوات، موضحاً: «أغطي ملف السودان صحفيا منذ عام 2008، وقمت بزيارات عديدة للسودان شمالاً وجنوباً، وكنت شاهدا على الحدث الفاصل في تاريخ الدولة السودانية وهو حادث انفصال الجنوب في 2011، وأردت توثيق تجربتي في هذا الكتاب من واقع لقاءات مع النخبة بالشمال والجنوب وشخصيات دولية عاصرت الحدث وأبرزها: جيمي كارتر وجون كيري وكوفي عنان وجورج كلوني وصادق المهدي وحسن الترابي، وغيرهم».

وتابع الكاتب الصحفي: «أردت من هذا الكتاب تقديم مشروع كامل لقضية الجنوب، حتى تكون درسا من الماضي القريب للحاضر الحالي للسودان، في ظل الأزمة التي تعيشها الدولة السودانية حالياً بسبب غياب الاندماج وانعدام التوافق الوطني بين النخبة السياسية هناك».

وأوضح: «الكتاب يؤكد على أهمية وجود مشروع وطني جامع للهوية السودانية لتحقيق الاندماج الوطني في الداخل السوداني، ما يساهم في تجاوز السودان للأزمة الحالية ويؤسس لدولة حقيقية مؤسسية تحافظ على سيادتها».

وكشف «إمبابي»، أنه بجانب عمله البحثي والصحفي وأغلبه عن ملف السودان، يعكف حالياً على إعداد كتابين سيخرجان للنور قريباً، الأول عن السودان كدولة وأزمتها السياسية والأمنية، والآخر عن العلاقات المصرية الإفريقية من واقع السنوات الأربع الأخيرة ومستوى الانفتاح على القارة.

من جهته، يرى السفير علي يوسف، سفير السودان السابق لدى الاتحاد الأوروبي، أن الكتاب عمل متميز للغاية، بل وفي غاية الأهمية، وتناول كافة الجوانب المتعلقة بأوضاع السودان، في سرد وتحليل غاية في البلاغة، ومفيد بتدفق معلوماته عن أسباب انفصال الجنوب وقيامه كدولة مستقلة عن السودان، لافتاً إلى تناوله العديد من الموضوعات الهامة التي يجب متابعتها ودراستها بروية وتعمق من أجل مستقبل السودان وجنوب السودان والسودان الموحد مستقبلاً.

وأضاف «يوسف»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الكتاب نجح أيضا بدراسته المتعمقة وأسلوب الاستقصاء الصحفي، في تناول قضايا منطقة القرن الإفريقي، موضحاً: «الكتاب عميق في دراسته وبديع كاستقصاء صحفي، وبه الكثير من القضايا الحياتية والأساسية عن السودان والعلاقات بين الدول بمنطقة القرن الإفريقي وعلاقتها بمصر».

يعد كتاب «جنوب السودان.. شاهد على ميلاد الدولة»، الأول من نوعه لكاتب مصري يروي شهادته عن استقلال جنوب السودان، ووثق فيه قضية الجنوب بشكل موضوعي شامل، وهي مرحلة هامة وفاصلة في تاريخ دولة السودان، وبحث من خلاله عن جذور الأزمة على مدار عقود، كما قدم شهود ومعايشة وتغطية صحفية وقت انفصال الجنوب، بجانب تناوله أحداث تأسيس الدولة السودانية في عهد محمد علي، وعبر عن واقع المجتمع في جنوب السودان.