6 نصائح لشراء الروايات من معرض الكتاب.. تعرف عليها

إقبال كثيف شهده معرض الكتاب في نسخته الـ55 منذ انطلاقه، إذ يحرص العديد من العائلات ومحبي القراءة على الذهاب إليه لشراء الكتب التي يرغبون في قراءتها طوال السنة، ونستعرض في هذا التقرير نصائح قبل شراء الروايات من معرض الكتاب.

نصائح قبل شراء الروايات من معرض الكتاب

هناك نصائح عديدة يجب على الأشخاص اتباعها عند شراء الروايات من معرض الكتاب التي منها ضرورة الاستماع لآراء كبار الكتاب والمبدعين حتى يستطيع الشخص تحديد اهتماماته المعرفية وتنويع حصيلته الثقافية، كما يجب تجهيز قائمة أولية بالكتب التي يريد شراؤها، ومن الضروري أن لا ينساق وراء الدعاية ومقترحات الناشرين وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاء من ضمن النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها قبل شراء الروايات من معرض الكتاب؛ كتابة اسم دار النشر التابع لها الكتاب عند اختيار الكتاب الذي تريد شراءه حتى تسطيع الوصول إليه بشكل أسرع عند زيارة المعرض، وأيضا يجب أن يسأل الشخص عن الخصومات في دور النشر لكن يجب التأكد من أنها حقيقية.

قراءة بعض الفقرات الصغيرة

لم تقتصر النصائح قبل شراء الروايات من معرض الكتاب عند هذا الحد، ولكن يجب قراءة بعض الفقرات القصيرة داخل الكتاب، إذ يمكن من خلال ذلك معرفة أسلوب المؤلف ومحتوى بسيط للرواية قبل شرائها، هل هي مناسبة له أم لا؟ وأيضا الابتعاد عن شراء الرواية من عنوانها فقط، أو شكل الغلاف الخاص بها، ولكن يجب تفحص الروية أولًا حتى يتم التأكد أن محتواها يكون مناسبا.

في البداية أيضا يجب على الشخص أن يأخذ جولة كاملة داخل المعرض قبل شراء الرواية لأنه من الممكن رؤية كتاب آخر يشد الانتباه خلال التجول.