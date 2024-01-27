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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الإعلامية نهى عبد العزيز: «محدش له عذر.. تذكرة معرض الكتاب بـ5 جنيهات»

كتب:

أحمد شوقي
05:33 م | السبت 27 يناير 2024
الإعلامية نهي عبد العزيز

الإعلامية نهي عبد العزيز

قالت الإعلامية نهي عبد العزيز، إن فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ 55، بدأت منذ يومين بأرض المعارض في التجمتع الخامس تحت شعار «نصنع المعرفة ونصون الكلمة».

شخصية المعرض الدكتور سليم حسن عالم المصريات

وأوضحت الإعلامية نهى عبد العزيز، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»: «هذا العام دولة النرويج هي ضيف الشرف، أما شخصية المعرض فهو الدكتور سليم حسن عالم المصريات، والمعرض يستقبل الجمهور يوميا من الساعة الـ 10 صباحا حتى الـ 9 مساء ما عدا أيام الخميس والجمعة.. معندناش أي عذر أن أحنا منروحش».

سعر تذكرة الدخول للمعرض بـ 5 جنيهات

وتابعت نهى عبد العزيز: سعر تذكرة الدخول للمعرض بـ 5 جنيات زي ما هي، ولا توجد أي زيادة في الأسعار، والمواعيد كويسة جدا، يعني تقدروا تاخدوا أولادكم فسحة مفيدة، وإدارة المعرض تُراعي تسهيل الانتقالات على الجمهور وخصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل 11 خط أوتوبيس من وإلى مقر المعرض تنطلق من أماكن مختلفة». 

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