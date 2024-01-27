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معرض القاهرة الدولي للكتاب

يخصص أرباحه لدعم غزة.. أيمن مصطفى يشارك في معرض الكتاب بـ«النيلة الكبيرة»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:49 م | السبت 27 يناير 2024
أيمن مصطفى

أيمن مصطفى

يشارك الإعلامي أيمن مصطفى في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بكتاب «النيلة الكبيرة»، والذي حقق مبيعات كبيرة بأول أيام المعرض.

تخصيص أرباح الكتاب لأهالي فلسطين

وحرص أيمن مصطفى على دعم الشعب الفلسطيني من خلال تخصيص أرباح الكتاب لصالح المساعدات الإنسانية والغذائية.

وفي سياق آخر، استطاع أيمن مصطفى خلال العامين الماضيين، جذب أنظار الجمهور له بسبب تقديمه برنامج «حياة كريمة»، الذي يذاع بشهر رمضان الكريم، على شاشة قناة «dmc».

ويسلط البرنامج الضوء على قصص بديعة جديدة يكتشفها في جولته اليومية في شوارع مصر، ويحقق أمنيات الناس الطيبين، الذين يستحقون المساعدة والتقدير.

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