فتح باب التطوع في الهلال الأحمر بشمال سيناء.. تعرف على موعد التقديم

أعلنت إدارة الشباب وتنمية التطوع بالهلال الأحمر المصري، فرع شمال سيناء، فتح باب التطوع لعام 2024، بالتزامن مع عمل الفرق على مدار الساعة، لتجهيز المساعدات إلى قطاع غزة.

مواعيد التقدم للتطوع بالهلال الأحمر المصري

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر بفرع شمال سيناء، أنه يجري استقبال الشباب والفتيات الراغبين في التطوع، ابتداءً من الغد من الساعة 11 صباحًا حتى 4 مساءً بمقر الهلال.

ويعمل الهلال الأحمر، على تجهيز شاحنات المساعدات بشكل يومي، لتتجه من مدينة العريش إلى معبر رفح البري، للدخول إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية والطبية والإيوائية.

استمرار تجهيز المساعدات

وأكد الدكتور خالد زايد، مدير فرع الهلال الأحمر المصري، استمرار تجهيز المساعدات وإرسالها إلى غزة بشكل يومي دون توقف، مشيرًا إلى أنّ فرق المتطوعين تعمل على مدار 24 ساعة في المخازن الاستراتيجية للهلال الأحمر بمدينة العريش.

وقال «زايد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه رغم موجة الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، إلا أنّ الفرق تعمل على مدار الساعة لتجهيز المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لمحاولة رفع العبء عنهم.