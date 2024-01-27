«نصون الكلمة ونصنع المعرفة».. استمرار الفعاليات الأدبية والثقافية في معرض الكتاب

استعرض برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» فعاليات اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعتبر موسوعة كبيرة، تجد فيها خلاصة فكر الأدباء والمفكرين والمبدعين.

وأوضح البرنامج في تغطيته، أن المعرض يستمر في استقبال أعداد كبيرة من الجماهير المحبة للقراءة، كما أنه معرض عالمي بنكهة مصرية، يرفع شعار «نصون الكلمة ونصنع المعرفة»، بين العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية، والعديد من الكتب العربية والأجنبية.