فريدة فهمي من معرض الكتاب: زوجي كان رجلا مثاليا ودينامو فرقة رضا

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55، مساء اليوم السبت، ندوة بمناسبة مرور 100 سنة على ميلاد الفنان علي رضا، واستضافت الندوة كلا من: الفنانة فريدة فهمي والمخرج عادل محمد عوض، ومحمد قذافي، كبير مدربي الرقص بالفرقة، وأدارت الندوة جيهان الغرباوي.

فريدة فهمي: علي رضا كان زوجا مثاليا

وقالت الفنانة فريدة فهمي، إن علي رضا كان زوجا مثاليا وعظيما، وقل ما يوجد إنسان يشبهه، معتبرة أن زوجها دينامو فرقة رضا: «رضا كان دائما يحب توجيه الفرقة دون أن يظهر في الكاميرا، وكأنه الجندي المجهول الذي يقود الفرقة».

وبدوره، يرى عادل عوض، المخرج والفنان الاستعراضي، أن الفنان علي رضا علامة كبيرة وفارقة في تاريخ الاستعراض العربي، وهو أحد مؤسسي هذا الفن في مصر، وكان مولعاً بالرقصات السائدة آنذاك مثل رقصة «تشا تشا».

أسباب نجاح فرقة رضا

وأضاف «عوض»، في تصريحاته خلال الندوة، أن هناك عوامل ساعدت على نجاح فرقة رضا، منها والدة زوجته «الفنانة فريدة فهمي» التي دعمت الفرقة بشكل مباشر، موضحاً: «كانت تشتري وتقص الملابس للفرقة، وعلي رضا أول من أسس الأفلام الاستعراضية، وبدأها بفيلم إجازة نص السنة».

وقال عادل عوض، إن فرقة علي رضا قدمت أعمالا استعراضية جباره آنذاك وحصدت عدة جوائز عالمية ومحلية، وغزت العالم بأعمالها الاستعراضية.

من جانبه، أكد محمد قذافي، كبير مدربي الرقص بفرقة رضا، أن اسمه «قذافي» جاء بسبب ولادته في ليبيا، وجاء مصر بالصدفة إجازة 3 أشهر خلال العطلة الصيفية، موضحاً: «تلك الإجازة كانت السبب في حبي لفرقة رضا».

وأضاف «قذافي»، في تصريحاته خلال الندوة، أن والده كان يعمل مدرس لغة عربية ودين بالسفارة المصرية في ليبيا، وجاء بأفلام لفرقة رضا ومن بينها «أسياد وعبيد»، وجميعها إخراج علي رضا، قائلاً: «في مسرح البالون كانت تقدم عروض فرقة رضا، ولم يكن هدفي الرقص في البداية لكني قابلت الفنانة فريدة فهمي وكان عمري وقتها 13 عاما فقط».

وتابع: «أحضرت ألبوم هدية لها ومع الوقت رغبت في الالتحاق بتدريبات الفرقة على الرقص وذهبت يومياً لمتابعة العروض والاستعدادات، إلى أن رآني مدرب الفرقة وقتها وأحبني لأن لهجتي لم تكن مصرية بالكامل، ولإصراري على مقابلة فريدة فهمي».

واستطرد قذافي: «جعلني أقابلها في فيلا والدها.. والتي بدأت بها الفرقة تمريناتها وكان والدها الراعي الرسمي للفرقة ولم أصدق نفسي في أول لقاء ليداعبني علي رضا: أنت معجب بمراتي، وكان لقاءي الأول معه أيضاً، وكان يرتدي جلباب أبيض».

وأوضح أنه لم يعود إلى ليبيا مرة أخرى ولا يزال يعمل راقص بالفرقة إلى الآن: «لم أقابل أي عائق من أسرتي في التحاقي بالفرقة وقابلت «علي» مرة أخرى وفريدة فهمي كانت مدير الفرقة، وكان لعلي رضا هيبة عظيمة، شاهدته يرتدي بذلة بيضاء يوم الافتتاح، وعندما سألت والدي بعد العرض عن رأيه في أدائي رد: «لم أرك وكنت أشاهد فريدة فهمي وعلي رضا».

وقال قذافي: «افتخر أني راقص بفرقة رضا وأنها مدرسة الرقص وتعلمت فيها كيف أكون راقص محترم وتعلمت من خلالها البروتوكول والإتيكيت، والفرقة بتطلع سفراء وليس مجرد راقصين.. ولو مكنوش علمونا مكنوش هياخدوا اللاين ده والفرقة حالة خاصة».

وتابع: «والدي كان يقولي سلم لي على سعادة السفيرة يقصد فريدة فهمي، وأرد على الفكر الرافض للرقص والراقص، نحن كفرقة نمثل المجتمع المصري بكافة فئاته من أقصى الجنوب لأقصى الشمال وعندما نسافر خارج مصر كفرقة نكون سفراء لبلدنا والفرقة حاجة مهمة بالنسبة لي ومن خلالها حققت كل أحلامي، وعلمتني أن الحاجه أم الاختراع، واللي عايز يعرفها لازم يعيش جواها».

وأكد أنه يرى أنه موظف بالدولة ولكن الفرق: «أنني فنان واستمر في الحركة وتقديم الفن».