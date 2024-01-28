كلمات فرعونية تستخدم حتى الآن.. «كخة وبعبع وكاني وماني»

هل تصدق أنه بعد مضي 7000 عام، لا يزال المصريون يتحدثون الهيروغليفية، وبحسب الدكتور عبد العزيز الفضالي أستاذ التاريخ بجامعة مطروح، لـ«الوطن» فإن دراسات أكاديمية حول لغة قدماء المصريين والمكتوبة على جدران المعابد الفرعونية أثبتت أن اللغة الفرعونية للمصريين القدماء مازالت تعيش بيننا حتى الآن، وقد تم إحصاء 130 ألف كلمة باللغة المصرية القديمة لا زال المصريون يستعملونها حتى اليوم، ومنها «كُخّة» يعني قذارة ،«متمّس» يعني مدمس وهي تسوية الفول «رُخّي» من يا مطرة رُخّي تعني إنزل «مكحكح» يعني عجوز شايب.

كلمات مستمرة

ويشير «الفضالي»، إلى أنه لا غرابة في استمرار الموروث الشعبي للغة الفرعونية للمصريين، فهي تنتقل من جيل إلى جيل بشكل تلقائي وربما لا يربط البعض بين الحاضر والتاريخ المصرى القديم، لذلك يتعجب البعض من أصل تاريخ الكلمات ومعناها، وذلك ربما لحدوث تغيير طفيف في النطق للكلمات ومنها «بطح» أصلها «بتح» بالمصرية القديمة وهي الضرب على أعلى الرأس، «بُعبع» أصلها بالمصرية القديمة «بوبو» وكان عفريت تخيّلي لتخويف الأطفال، «طنّش» هي ذاتها بالمصرية القديمة ومعناها لا استجابة، «خَمّ» معناها خدع أو احتال، «ياما» معناها كتير ووفير،«هوسا» و «دوشا» معناهم دوشة وضجيج، «كركر» يعني فطس ضحكاً، «تا تا» معناها مشي خطوة خطوة، «نونو» معناها طفل.

لغتنا جميلة

ويضيف الدكتور الفضالي: لغتنا المصرية جميلة وصعبة ومتفردة لذلك عاشت كل هذه السنوات، ومستمرة وتستخدم بلفظها الطبيعي، فحين نتحدث للأطفال مثلا نقول «إمبو» و «مم» معناهم أكل وشرب، وكلمات أخرى مثل «تف و نف» معناهم البصق ومخاط الأنف، كاني و ماني «معناهم اللبن و العسل» إشارة لحواديت المصريين القدماء وكلامهم،«بطّط» معناها طحن وسحق.

«ها» معناها نعم أو ماذا، «مين» معناها شخص مجهول، «سُخام» معناها وساخة، وأيضا «بسبس» لمناداة القطط وأصلها «بست» إلهة الحماية والقطط، «حتتك بتتك» يعني فلان نزل على الأكل بفجع «لايس» بالمصرية القديمة معناها مطيّن، يبقى «لايص» يعني أحواله مطينة، «بسارة» وهي البصارة ومعناها الفول المطبوخ، «سهد» وأصبحت «صهد» ومعناها اللهيب، «باش» تعني لان أو طرى، «حاتي» و معناها بائع اللحم.

وفيما يلي أيضا بعض الكلمات الفرعونية المستخدمة حتى الآن:

«حكاو» معناها حكاية.

«مرت» معناها ست البيت وحولت إلى «مرات».

«حبّة» معناها شوية.

«هوسة» صوت عالي وزيطة.

«بح» يعني انتهى.

«برش» يعني بقعة.

«ياد» كانت تُطلق على الطفل الشقي، وتحولت إلى «يا ولد» أو ياض.

«بشبش» يعني تليين الطوب بالماء، وهي أصل «بشبش الطوبة اللي تحت راسه».

«شأشأ» معناها خروج النهار.

«ترلال» تعني الشخص خفيف العقل، وأصبحت تراللي.