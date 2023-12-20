خبير أثري: ظاهرة تعامد الشمس دليل على تمكن المصريين القدماء من علوم الفلك

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، أن ظاهرة تعامد الشمس على المعابد المصرية هي دليل على مدى تمكن المصريين القدماء من علوم الفلك والهندسة، موضحا أن هناك 14 معبدا تتعامد الشمس عليه.

التعامد مع مناسبات دينية

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأمر يتزامن من التعامد مع مناسبات دينية وأعياد شعبية بعينها في كل عام ، ولذلك تعامد الشمس على قدس الأقداس يمثل في أيام عيد ميلاد الآله حورس ويوم الانقلاب الصيفي والشتوي.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة توضح أن المصري القديم كان يحكي موضوع المحاصيل الزراعية في تلك الفترات، وأنها لم تكن صدفة.