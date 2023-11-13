«وادي سكيت» منجم المصريين القدماء في البحر الأحمر.. أحجار نفيسة وزمرد

«وادي سكيت» منطقة أثرية تقع غرب محمية وادي الجمال جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتقع شرق طريق قفط القصير بحوالي 48 كيلومترا، إذ كانت أحد محطات القوافل التجارية في مصر القديمة، إذ اكتشف الفراعنة الأحجار النفسية وحجر الزمرد واستخرجوا منه كميات كبيرة، وقاموا ببناء معبد لحورس.

وادي سكيت اكتشاف الفراعنة

يوضح بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن «وادي سكيت» أحد المعالم الجيولوجية في مصر ⁦حيث اكتشف الفراعنة حجر الزمرد الكريم الهرمي الشكل واستغل الفراعنة المناجم المختلفة بهذه المنطقة لاحتوائها على أحجار نفيسة واستخرجوا منه كميات كبيرة، وقاموا ببناء معبد لحورس .

وادي سكيت جنوب البحر الأحمر

وأضاف أنه عند قدوم الرومان استخدموا تلك المنطقة في استخراج حجر الزمرد من نفس المكان، وشيدوا به معبدًا مصغرًا وسط الجبل يسمى معبد سكيت أو سرابيس الروماني، ويقال إنه شبيه لقصة إيزيس وأوزوريس الفرعونية، وأنشأ في داخل طية مقعرة حيث أن التكوين الجيولوجي لصخور البحر الأحمر عبارة عن تتابع لمجموعة من الطيات المقعرة والمحدبة.