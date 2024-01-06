ما مبادئ «ماعت» إلهة الحق والعدل عند القدماء المصريين؟

كان للحضارة المصرية القديمة عدد من الضوابط لتنظيم شكل الحياة بين المواطنين داخل المجتمع، وكانت قواعد «ماعت» إلهة الحق والعدل عند القدماء المصريين، من أهم القواعد التي يلتزم بها أفراد الشعب.

مبادئ السلام

وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك 15 مبدأ كانت تتبع في الحضارة المصرية القديمة، وهي مبادئ ماعت للسلام.

وأوضح أن أول هذه المبادئ «لم أسلب الآخرين ممتلكاتهم بالإكراه»، والمبدأ الثاني «لم أسرق» وهذه المبادئ تجرم أفعال السرقة والنهب والاعتداء على ممتلكات الآخرين، أما عن باقي مبادئ ماعت فجاءت على النحو التالي:

مبادئ ماعت إلهة الحق والعدل

- «لم أقتل»: أي النهي عن جريمة القتل لكونها اعتداء على الأرواح وهو أمر مفروض.

- «لم أتنصت على أحد»: وهو تعزيز للحق في الخصوصية وأهمية احترامها.

- «لم ألفق تهمة لأحد»: وذلك رفض لاتهام الآخرين بشيء لم يقوموا به

- «لم أدنس جسدي»

- «لم أخالف القانون»:تشير إلى أهمية الالتزام بالقانون

- «لم أستخدم العنف ضد أحد»: وذلك تأكيدا على أهمية أن يسود السلام في المجتمع

- «لم أهدد السلام»

- «لم ألوث ماء النيل»

- «لم أتحدث بغضب أو استعلاء»: وتشير إلى أهمية احترام الأخريين

- «لم ألعن أحد بكلمة أو فعل»

- «لم أتعامل بكبر أو بغطرسة»: تدل على أهمية التواضع

- «لم أخرب المباني الدينية»: تدل على ضرورة احترام الأديان

- «لم يصدر مني أفكار أو كلمات أو أفعال شريرة»