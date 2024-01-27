أحمد عمر هاشم: المصريون محبون للثقافة.. وأهنئ القائمين على معرض الكتاب

أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، بالتنظيم الكبير والدقيق الذي شهده معرض الكتاب هذا العام في دورته الـ55، وذلك على هامش فعاليات وندوات جناح الأزهر الشريف، والذي يضم عددا من الأقسام كالفتوى والخط العربي وغيره من الأركان التي يقصدها الزوار باختلاف فئاتهم العمرية.

القاهرة تشهد عرسا ثقافيا رائعا

وقال عضو هيئة كبار العلماء إن معرض الكتاب يشهد ازدحاما شديدا رغم برودة الجو وهطول الأمطار، متابعا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هذا المشهد يدل على أن الشعب المصري محب للثقافة والمعرفة والاطلاع، ولديه نهم للقراءة، ولذلك نقول إن المصريين مقبلون على المعرض بحرارة وهذه ظاهرة جميلة»، مشيرا إلى أن القاهرة تشهد عرسا ثقافيا رائعا بتنظيم ذلك المعرض، كما هنأ «هاشم» المصريين بإقامة ذلك المعرض، داعيا الله أن يبارك للقائمين عليه بأن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم وخالصا لوجه الله الكريم.

هاشم: أنا بصحة جيدة

وطمأن الدكتور أحمد عمر هاشم، جموع الشعب المصري على حالته الصحية، وقال: «أنا بصحة جيدة وفي أفضل حال ولله الحمد، وأشكر الجميع على حرصهم لمعرفة حالتي الصحية».

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا جماهيريا ضخما في نسخته الـ55، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب برعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.