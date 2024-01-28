نائب محافظ مطروح: الدولة تدعم ذوي الهمم وتكرم المتفوقين رياضيا وعلميا

نظمت جمعية التحدي للتنمية الشاملة برئاسة لبنى البابلي، بالتنسيق مع محافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، احتفالية خاصة بالأطفال والشباب من ذوي الهمم، بمشاركة لفيف من مديري المديريات ورؤساء المصالح وأسر ذوي الهمم والتحدي وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة، لدعمهم بعد تفوق العديد منهم علميا ورياضيا.

احتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة في مطروح

وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات والاستعراضات الفنية التي تؤكد تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بمهارات ومواهب متعددة يمكن تنميتها وصقلها، خاصة مع حصول العديد منهم بمطروح على مراكز متقدمة في المسابقات والبطولات المحلية منها الفنية والثقافية، بالإضافة إلى تفوقهم الدراسي والعلمي وحصول عدد منهم على شهادات علمية متقدمة منها الماجيستير، وتمتعهم بالإمكانيات والقدرات التي أهلتهم لاحتلال وظائف متقدمة ومتخصصة ذات مكانة في المجتمع وأهمية استغلالها.

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اهتمام الدولة بذوي الهمم

وأكدت نائب محافظ مطروح الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على إدماجهم في المجتمع، والعمل على تنمية مواهبهم ورعايتهم، ودفعهم إلى الأمام في الناحية العلمية والرياضية والثقافية.

تكريم المتفوقين من ذوي الهمم

وخلال الحفل جرى تكريم بعض من الأطفال والشباب ذوي الهمم وأسرهم تقديرا لتفوقهم وتميزهم.