بصورة مع شاب من ذوي الهمم.. لفته إنسانية لـ منى زكي في العرض الخاص لـ«الرحلة 404»

حرصت الفنانة منى زكي، اليوم، على حضور العرض الخاص لأحدث أفلامها السينمائية، وهو فيلم «الرحلة 404»، والذي أقيم مساء اليوم في أحد السينمات الكُبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال انشغال منى زكي باستقبال الأصدقاء، والحديث مع الكاميرات، طلب منها شاب من ذوي الهمم حرص على حضور العرض الخاص على كرسيه المُتحرك، التقاط صورة معها، وفي لقطة إنسانية تركت منى زكي الجميع، وذهبت له لتلبية طلبه، وشكرته منى زكي على حضوره وتبادلا بعض الكلمات، وهو الأمر الذي أسعده بشدة.

فيلم «رحلة 404» ، يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، محد علاء، جيهان الشماشرجي، سما إبراهيم، ورنا رئيس، من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد