رسام من ذوي الهمم يبيع لوحاته بـ«الورقة والقلم».. بيعرف جنسية الزبون من شكله

مدينه شرم الشيخ من أجمل المدن في مصر، التي تجمع كل المقومات الطبيعية والبشرية لإنجاح القطاع السياحي، وتتسابق بنماذجها المشرفة المساهمة بتنشيط السياحة بالمدينة، ومنهم محمد حسن عبد اللطيف، وهو ابن قرية ميت نابت بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، الذي تحدى إعاقته بالموهبة ليصبح فنانا تشكيليا محترفا من الصم والبكم.

طريقة محمد في التعامل مع السياح

«بيتعامل بالورقة والقلم والآلة الحاسبة مع الزباين.. وبيعرف جنسية الزبون من شكله» هكذا بدأ «حسن» صديق محمد حديثه عنه، قائلا: «محمد جاء لمدينة شرم الشيخ من 22 سنة، ولم تمنعه إعاقته من أن يصبح مبدعا في ما يحبه، فهو رسام محترف ويجيد رسم البورتريهات والتصوير الزيتي، ويبدع في الفن التشكيلي باستخدام خامات منفردة في تصميم اللوحات والصور، ويرسم اللوحة الزيتية في 3 أيام».

محمد يشارك بمعرض منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

«شاطر في مهنته ومهذب وبارع في التعامل مع السياح بمختلف جنسياتهم والجميع يحبونه» هذه هي سمات الفنان محمد التي أجمع عليها الجميع، الذي دعمه

محافظ جنوب سيناء للمشاركة في المعارض الدولية التي تقام على أرض شرم الشيخ، مثل المعرض المقام على هامش منتدى شباب العالم.

طريقة محمد في البيع والشراء مع السياح

وتميز «محمد» بالسلاسة في التعامل مع الآخرين، على الرغم من أنه من ذوي الهمم، لكنه يتعامل مع الزبائن بمختلف جنسياتهم عن طريق الورقة والقلم، حيث يحدد جنسية السائح ويبدأ بالتعامل معه بلغته الخاصة، ليبيع لوحه الخاصة عن طريق رسم رموز العملات الأجنبية مثل الدولار أو اليورو أو غيرها.