معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى المليون زائر بعد 3 أيام من استقبال الجمهور

حقق معرض القاهرة الدُولي للكتاب، رقمًا قياسيًا جديدًا خلال ثلاثة أيام، من فتح أبوابه للجمهور في دورته الـ55، إذ تجاوز عدد الزوار المليون زائر.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في بيان: «وصل عدد الزوار في اليوم الثالث،404931 زائرًا، مشيرة إلى أن هذه المعدلات الجماهيرية الكبيرة التي يشهدها المعرض، مع انطلاقه تمثل بداية مبشرة، لها دلالتها الواضحة بأن هذه الدورة استثنائية فارقة في تاريخ المعرض، على صعيد الأهمية والمردود والمحتوى الثقافي والفني الذي يقدمه المعرض للجمهور المصري، مواكبًا التطورات الحاصلة حولنا في المجالات المتعددة».

وأشادت الوزيرة، باهتمام الأسرة المصرية، وحرصها على تلقي الزاد الثقافي، وإدراكها لقيمة المعرفة في بناء المجتمعات.

مليون زائر لمعرض الكتاب

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: «لقد وصل إجمالي الحضور لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب في اليوم الثالث منذ فتح أبوابه للجمهور، 404931 زائرًا، ليتجاوز عدد الزوار خلال ثلاثة أيام من فتح المعرض أبوابه للجمهور المليون زائر، حيث وصل إجمالي عدد زائريه إلى 1,009,983زائرًا.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بشعار: «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.