وزيرة الثقافة: تخصيص صالة كاملة للطفل في معرض الكتاب 2024

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 المقام حاليا بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، شهد انفتاحا كبيرا على المستوى الثقافي العالمي لمختلف دول العالم، موضحا أن ذلك كان له تأثير كبير على نسبة الإقبال التي كانت كثيفة خلال الساعات الأولى من استقبال المواطنين.

النرويج ضيف شرف المعرض 2024

وأوضحت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع خيري» المذاع عبر قناة المحور، تقديم الإعلامي خيري رمضان، أن المعرض شهد انفتاحا كبيرا على الثقافة النرويجية بعد أن أصبحت النرويج ضيف شرف المعرض 2024 وجاز أحد مواطنيها على جائزة نوبل؛ الأمر الذي جعل التواصل الثقافي معها أمرا حتميا.

تخصيص صالة كاملة لكتب الأطفال

وتابعت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 يتميز بمساحة كبيرة في ثقافة الطفل؛ إذ خصصنا صالة كاملة لكتب الأطفال وكرولات الطفل وذلك في إطار رفع المستوى الثقافي للأجيال القادمة.