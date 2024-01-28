أمين شباب الحركة الوطنية: شعبية كرة اليد في تزايد.. وفوز المنتخب خير دليل

قال أحمد نشأت أمين عام شباب حزب الحركة الوطنية المصرية إنَّ تتويج منتخب مصر لكرة اليد بكأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه وحسم الصعود للأولمبياد باريس 2024 تأكّيد نجاحات لعبة كرة اليد المصرية خلال السنوات الأخيرة والتي زادت شعبيتها ومتابعيها في مصر بسبب تلك النجاحات الكبيرة للمنتخب المصري لكرة اليد.

النجمة الإفريقية التاسعة

وتابع «نشأت» في تصريح لـ«الوطن»: «أبارك لكل المصريين هذا الفوز الهام بالنجمة الإفريقية التاسعة والتأهل للأولمبياد بباريس هذا العام، ونبارك لأنفسنا هذا التنظيم الرائع والمبهر للبطولة والتي خرجت بمظهر يليق بمصر ومكانتها».

الاستعداد لتنظيم بطولات عالمية

وأكّد أمين شباب الحركة الوطنية أن تنظيم البطولة يبرهن على الاستعداد الدائم لتنظيم كل الفعاليات القارية والدولية على أرض الحضارة في ظل وجود بنية تحتية متطورة وكبيرة آخرها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقامة على مساحة 92 فدانًا.

وأضاف أنَّ الألعاب الفردية والأنواع التي لم تكن ذات شعبية قبل ذلك، أصبحت تتصدر المشهد بعد البطولات العالمية التي حققتها مؤخرًا، لافتًا إلى أننا بحاجة لتعزيز الثقافة الشعبية تجاه هذه الألعاب.