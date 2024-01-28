منها استضافة سعود السنعوسي.. تعرف على أبرز ندوات معرض الكتاب اليوم

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأحد ضمن برنامجه الثقافي العديد من الفعاليات الفكرية واللقاءات الثقافية مع المبدعين من مصر وخارجها من بينها مؤتمر اليوم الواحد عن الترجمة، ولقاء مع الكاتب الكويتي سعود السنعوسي.

أبرز ندوات معرض الكتاب اليوم:

القاعة الرئيسية قاعة سليم حسن – بلازا 1:

ندوة «إسهامات الفارابي - المعلم الثاني- في إثراء الحضارة الإنسانية» بالتعاون مع سفارة كازخستان بالقاهرة - 10 صباحا.

ندوة" الفن والمجتمع في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة (د. أحمد الشوكي – د. نادر عبدالدايم – سارة حازم) الساعة 12:00.

ندوة التراث والتاريخ في أعمال يعقوب الشاروني (أميمة جادو – سليمان جادو – ماجدة إبراهيم – أحمد عبدالعليم) الساعة 2:00 مساء.

"التراث الثقافي وترسيخ الهوية المصرية" الدكتور أحمد بهي الدين- حلمي النمنم - النائب عمرو عزت- د. نهلة إمام. (بالتعاون مع تنسيقية الأحزاب) 4 مساء.

اللقاء الفكري: جسر بين الثقافات: مسيرة حياة ناقد، مع الدكترو صبري حافظيحاوره عزت القمحاوي - 6 مساء.

القاعة الدولية بلازا 2:

- ندوة لمحترفي النشر حلقة نقاش الذكاء الاصطناعي – التحديات والإمكانيات بالنسبة لعالم النشر الأدب النرويجي والعالم العربي (الناشرون النرويجيون وآخرون) الساعة 4:00.

لقاء مع الكاتب الكويتي سعود السنعوسي ومناقشة روايته «رحلة مع أسفار مدينة الطين» 6 مساء.

الصالون الثقافي بلازا 2:

مؤتمر الترجمة من العربية وإليها – جسر الحضارة الدورة الثالثة – رئيس المؤتمر الدكتور مصطفى رياض – الساعة 10:00.

قاعة فكر وإبداع بلازا 1:

- منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان (آيات الحداد – عصام شيحة – النائب محمد عبدالعزيز – محمود بسيوني) الساعة 12:00 ظهرا.