إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملات مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز المنصورة حملات مكبرة ضمن الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، واستهدفت القرى والوحدات المحلية، وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد سيد النخيلي رئيس مركز المنصورة، في بيان، أن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، حيث جرى إزالة مخالفتين في قرية شاوة ومخالفة في قرية كوم الدربي، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وقوات الشرطة والجهات المعنية، وبمشاركة مديرية الزراعة بالدقهلية حفاظا على الأراضي من التبوير والإهدار.

تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد رئيس مركز المنصورة على تكثيف الحملات تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وإيقاف المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومحاسبتهم بإعادة زراعة الأراضي بعد تبويرها على نفقتهم الخاصة، وتوسيع المسطحات الخضراء حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين من إهدارها.