إزالة تعديات على الأراضي الزراعية شمال بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، إزالة 3 حالات تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بقرى مركز الواسطي شمال المحافظة، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي، اليوم، إنّ العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

من جانبه أكد المحاسب حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، تواصل حملات إزالة التعديات أولاً بأول وفي المهد على الأراضي الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على معدات البناء تنفيذًا لتكليفات المحافظ.

التصدي لكافة محاولات التعد على الأراضي الزراعية

وكلف محافظ بني سويف، بالتصدي ومنع أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة، والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.