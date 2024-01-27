إزالة 42 حالة تعديات على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ22 في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، في أول أيام تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه 22، عددًا من الحملات لإزالة التعديات التي أسفرت عن إزالة 42 حالة تعد على مساحة 9208 أمتار مربعة، بمراكز «الدلنجات - رشيد - إيتاي البارود- المحمودية - كفر الدوار - شبراخيت - وادي النطرون».

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة، لإزالة التعديات، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة كافة بكل حسم.

التصدي للتعديات على الأراضي

وشددت على التصدي لأي شكل من أشكال التعديات، وذلك ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 12 أبريل المقبل على ثلاث مراحل.

الحفاظ على الأراضي

وأكدت التنسيق بين كل الأجهزة، للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها، وضرورة مرور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد.