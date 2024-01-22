تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، عدة حملات مكبرة، لإزالة التعديات على البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراطاً بالعزبة الحمراء التابعة للوحدة المحلية لقرية إبشان.

قاد الحملة أيمن غالي، ومحمد ضبعون، وإبراهيم موافي، نواب رئيس مركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع ممثلي الأجهزة الأمنية والمعنية بمركز بيلا.

المحافظ: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر

وقال المحافظ في بيان: إنّ التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد، مشدداً على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل معها على الفور وفقاً لأحكام القانون.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر «التبوير» للحالات التي جرى تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلى طبيعتها الزراعية، مشددًا على أنّ أي تواطؤ سيجري التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.